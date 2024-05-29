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У Брюсселі відбуваються обшуки у співробітника Європарламенту у справі про російську пропаганду

Брюссель, Середа 29 травня 2024 13:15
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У Брюсселі відбуваються обшуки у співробітника Європарламенту у справі про російську пропаганду Фото: у Європарламенті обшукали офіс помічника депутата (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Бельгійські слідчі обшукали будинок та офіс помічника депутата Європейського парламенту, який відіграв значну роль у поширенні російської пропаганди перед виборами до Європарламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Слідчі обшукали будинок помічника у Брюсселі, а також його офіс у Європейському парламенті, повідомили федеральні прокурори, тоді як французька судова влада обшукала його офіс у Страсбурзі.

Прокурори заявили, що обшуки були частиною розслідування можливого втручання Росії, під час якого до членів Європейського парламенту зверталися та платили за просування російської пропаганди через сайт новин "Голос Європи".

"Є ознаки того, що відповідний співробітник Європарламенту відіграв у цьому значну роль", - йдеться у заяві прокуратури.

Прокурори не назвали імені співробітника чи депутата, на якого він працював.

Виборці у 27 країнах Євросоюзу підуть на виборчі дільниці, щоби обрати 720 депутатів Європарламенту 6-9 червня. Спостерігачі кажуть, що виборці, швидше за все, будуть засипані брехнею та дезінформацією.

Раніше Євросоюз ввів санкції щодо зареєстрованого в Чехії "Голосу Європи" та пов'язаних із ним колишнього народного депутата України Віктора Медведчука та бізнесмена Артема Марчевського. Рада ЄС заявила, що "Голос Європи" та його акаунти в соціальних мережах активно поширюють дезінформацію про Україну та пропагують "прокремлівські неправдиві наративи".

За даними чеської спецслужби, Медведчук фінансував медіаплатформу "Голос Європи".

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