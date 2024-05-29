ua en ru
Ср, 29 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Брюсселе проходят обыски у сотрудника Европарламента по делу о российской пропаганде

Брюссель, Среда 29 мая 2024 13:15
UA EN RU
В Брюсселе проходят обыски у сотрудника Европарламента по делу о российской пропаганде Фото: в Европарламенте обыскали офис помощника депутата (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Бельгийские следователи обыскали дом и офис помощника депутата Европейского парламента, который сыграл значительную роль в распространении российской пропаганды перед выборами в Европарламент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Следователи обыскали дом помощника в Брюсселе, а также его офис в Европейском парламенте, сообщили федеральные прокуроры, в то время как французские судебные власти обыскали его офис в Страсбурге.

Прокуроры заявили, что обыски были частью расследования возможного вмешательства России, в ходе которого к членам Европейского парламента обращались и платили за продвижение российской пропаганды через новостной сайт "Голос Европы".

"Есть признаки того, что соответствующий сотрудник Европарламента сыграл в этом значительную роль", - говорится в заявлении прокуратуры.

Прокуроры не назвали имени сотрудника или депутата, на которого он работал.

Избиратели в 27 странах Евросоюза пойдут на избирательные участки, чтобы избрать 720 депутатов Европарламента 6-9 июня. Наблюдатели говорят, что избиратели, скорее всего, будут засыпаны ложью и дезинформацией.


Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении зарегистрированного в Чехии "Голоса Европы" и связанных с ним бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука и бизнесмена Артема Марчевского. Совет ЕС заявил, что "Голос Европы" и его аккаунты в социальных сетях активно распространяют дезинформацию об Украине и пропагандируют "прокремлевские ложные нарративы".

По данным чешской спецслужбы, Медведчук финансировал медиаплатформу "Голос Европы".

Читайте РБК-Украина в Google News
Европарламент Евросоюз
NEWS
Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
Самолеты и БТРы. Швеция объявила о крупнейшем пакете военной помощи для Украины
DAILY
Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Наталья Шамрай, ЦНАП КГГА: Обновленные данные у нас и в ТЦК – это равнозначные документы