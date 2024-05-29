В Брюсселе проходят обыски у сотрудника Европарламента по делу о российской пропаганде
Бельгийские следователи обыскали дом и офис помощника депутата Европейского парламента, который сыграл значительную роль в распространении российской пропаганды перед выборами в Европарламент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Следователи обыскали дом помощника в Брюсселе, а также его офис в Европейском парламенте, сообщили федеральные прокуроры, в то время как французские судебные власти обыскали его офис в Страсбурге.
Прокуроры заявили, что обыски были частью расследования возможного вмешательства России, в ходе которого к членам Европейского парламента обращались и платили за продвижение российской пропаганды через новостной сайт "Голос Европы".
"Есть признаки того, что соответствующий сотрудник Европарламента сыграл в этом значительную роль", - говорится в заявлении прокуратуры.
Прокуроры не назвали имени сотрудника или депутата, на которого он работал.
Избиратели в 27 странах Евросоюза пойдут на избирательные участки, чтобы избрать 720 депутатов Европарламента 6-9 июня. Наблюдатели говорят, что избиратели, скорее всего, будут засыпаны ложью и дезинформацией.
Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении зарегистрированного в Чехии "Голоса Европы" и связанных с ним бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука и бизнесмена Артема Марчевского. Совет ЕС заявил, что "Голос Европы" и его аккаунты в социальных сетях активно распространяют дезинформацию об Украине и пропагандируют "прокремлевские ложные нарративы".
По данным чешской спецслужбы, Медведчук финансировал медиаплатформу "Голос Европы".