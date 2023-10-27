ua en ru
Сб, 28 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Брюсселі обговорили виконання Україною вимог для переговорів з ЄС

П'ятниця 27 жовтня 2023 16:50
UA EN RU
В Брюсселі обговорили виконання Україною вимог для переговорів з ЄС Фото: в Брюсселі відбулась зустріч парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС (rada.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Брюсселі відбулась зустріч європейської частини Парламентського Комітету Асоціації Україна-ЄС. Були порушені питання виконання умов щодо надання статусу кандидата на вступ до союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Верховної ради.

В засідання взяли участь депутати Верховної ради і їхні колеги з Європейського парламенту. Сторони обговорили:

  • прогрес України у виконанні семи умов для надання кандидатського статусу на вступ до ЄС;
  • підтримку України з боку з боку ЄС в контексті численних криз і середовища глобальної безпеки.

За словами співголови парламентського комітету асоціації з українського боку Вадима Галайчука, прогрес України у виконанні умов щодо кандидатства є суттєвим.

"Ми розуміємо, що після звіту Єврокомісії щодо розширення ми матимемо додаткові виклики. Тому погодилися, що після того, як звіт буде оприлюднено, проведемо зустріч Парламентського Комітету Асоціації, щоб обговорити, як ми можемо змінити та адаптувати нашу роботу, враховуючи ці завдання і виклики», - заявив Галайчук.

Також він додав, що Україна майже виконала усі вимоги й наразі залишаються деякі двосторонні питання, серед яких, наприклад, питання нацменшин.

Заступниця голови Української частини ПКА Інна Совсун, зі свого боку, закликала європейських колег пам'ятати ціну свободи й демократичних цінностей, зокрема працювати над санкціями проти Росії.

"Керівник Східноєвропейської програми та старший науковий співробітник з питань України Польського інституту міжнародних відносин Даніель Шеліговський зауважив, що війна Росії в Україні - це не війна за територію. Це війна на знищення держави Україна. Тому, будь які територіальні поступки жодним чином не вгамують Росію. Він впевнений, що Росія готується до тривалої війни в Україні, тому єдність США та ЄС у питанні підтримки України є, як ніколи, важливою", - додає пресслужба.

Вступ України до ЄС

Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС ще минулого року. Держава має виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Нещодавно Reuters з посиланням на свої джерела повідомило, що Єврокомісія збирається представити оцінку прогресу України 8 листопада.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Брюссель Евросоюз
NEWS
Росія планує інформатаку проти Умєрова
Росія планує інформатаку проти Умєрова
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ