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У Брюсселі наступного тижня пройде новий "Рамштайн". Приїдуть Остін і наступник Міллі

Фото: Чарльз Браун, глава Об'єднаного комітету начальників штабів США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня в Брюсселі відбудеться чергове засідання контактної групи у форматі "Рамштайн" щодо військової допомоги Україні. На нього приїдуть глава Пентагону Ллойд Остін та новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагона.

Як зазначили у Пентагоні, засідання у форматі "Рамштайн" планується на 10 жовтня.

"Міністр оборони Остін та 

На засіданні "Рамштайну", участь в якому візьмуть міністри оборони та старші військові чиновники з майже 50 країн, планують обговорити поточну ситуацію в Україні та 

Зазначимо, це буде перша зустріч у форматі "Рамштайн", участь в якій братиме вже новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів США. Браун змінив на цій посаді генерала Марка Міллі, який пішов у відставку наприкінці вересня. Міллі обіймав посаду глави Об'єднаного комітету з 2019 року.

Генерал Браун має командний досвід у Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході. Він також служив в Європі, коли у 2014 році Росія окупувала Крим. Тоді він був директором операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції ВПС США в Європі.

Більше про генерала Брауна та його позицію щодо війни та України читайте в матеріалі РБК-Україна.

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