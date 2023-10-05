У Брюсселі наступного тижня пройде новий "Рамштайн". Приїдуть Остін і наступник Міллі

Як зазначили у Пентагоні, засідання у форматі "Рамштайн" планується на 10 жовтня.

"Міністр оборони Остін та

На засіданні "Рамштайну", участь в якому візьмуть міністри оборони та старші військові чиновники з майже 50 країн, планують обговорити поточну ситуацію в Україні та

Зазначимо, це буде перша зустріч у форматі "Рамштайн", участь в якій братиме вже новий глава Об'єднаного комітету начальників штабів США. Браун змінив на цій посаді генерала Марка Міллі, який пішов у відставку наприкінці вересня. Міллі обіймав посаду глави Об'єднаного комітету з 2019 року.

Генерал Браун має командний досвід у Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході. Він також служив в Європі, коли у 2014 році Росія окупувала Крим. Тоді він був директором операцій зі стратегічного стримування та ядерної інтеграції ВПС США в Європі.

Більше про генерала Брауна та його позицію щодо війни та України читайте в матеріалі РБК-Україна.

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