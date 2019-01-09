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В Брюсселе украли личные дела 2,5 тысяч полицейских

Новости » Происшествия    09.01.2019 - 19:51
В Брюсселе украли личные дела 2,5 тысяч полицейских
Фото: иллюстративное фото (policelocale.be)

Также из здания прокуратуры Брюсселя был украден жесткий диск с отчетами о вскрытиях тел жертв террористических актов в Брюсселе 22 марта 2016 года

Личные дела полицейских центрального района Брюсселя (Бельгия) были украдены из административного здания. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на La Derniere Heure.

Сообщается, что украли личные дела 31 декабря. Пропажу обнаружили 2 января. Неизвестный проник через окно в помещение, где хранились досье примерно 2,5 тысяч служащих столичной полиции.

Также в полиции сообщили, что на минувшей неделе из здания прокуратуры Брюсселя был украден жесткий диск с отчетами о вскрытиях тел жертв террористических актов в Брюсселе 22 марта 2016 года. Задержанный по подозрению в этой краже 27-летний мужчина, оказавшийся воевавшим в Сирии боевиком. Свою вину он отрицал.

Напомним, 22 марта 2016 года произошли теракты в брюссельском аэропорту и брюссельском метрополитене на станции "Малбек". В зале вылета брюссельского аэропорта произошли два взрыва, совершенные террористами-смертниками. В результате атаки, по предварительным сведениям, погибли 14 и были ранены 96 человек.

В связи с терактами в Бельгии 22 марта 2016 года в стране объявлен общенациональный трехдневный траур.

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