У Брюсселі вкрали особисті справи 2,5 тисяч поліцейських

Також з будівлі прокуратури Брюсселя був вкрадений жорсткий диск зі звітами про розкриттях тіл жертв терористичних актів в Брюсселі 22 березня 2016 року

Особисті справи поліцейських центрального району Брюсселя (Бельгія) були вкрадені з адміністративної будівлі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на La Derniere Heure.

Повідомляється, що вкрали особисті справи 31 грудня. Пропажу виявили 2 січня. Невідомий проник через вікно в приміщення, де зберігалися досьє приблизно 2,5 тисяч службовців столичної поліції.

Також у поліції повідомили, що на минулому тижні з будівлі прокуратури Брюсселя був вкрадений жорсткий диск зі звітами про розкриттях тіл жертв терористичних актів в Брюсселі 22 березня 2016 року. Затриманий за підозрою у цій крадіжці 27-річний чоловік, який воював в Сирії бойовиком. Свою провину він заперечував.

Нагадаємо, 22 березня 2016 року відбулися теракти в брюссельському аеропорту та брюссельському метрополітені на станції "Малбек". В залі вильоту брюссельського аеропорту сталися два вибухи, здійснені терористами-смертниками. В результаті атаки, за попередніми даними, загинули 14 і поранено 96 осіб.

У зв'язку з терактами в Бельгії 22 березня 2016 року в країні оголошено триденний загальнонаціональний траур.