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В Брюсселе протестующие разбили окна в здании Европейской службы внешних связей

Автор: Артур Родивилов

В Брюсселе протестующие против коронавирусных ограничений разбили окна в офисе Европейской службы внешних связей. Демонстранты начали кидать бутылки и петарды в здание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Het Laatste Nieuws.

Полицейские применяют водометы и слезоточивый газ, спецназ пытается окружить и оттеснить протестующих дальше от центра так называемого Европейского квартала.

Митинг организовала Europeans United - организация, члены которой считают, что ограничительные меры в ЕС нарушают права человека, и призывают к публичным дебатам по этому вопросу.

Как заявил президент Europeans United Том Меерт, члены организации выступают не против самих мер по борьбе с коронавирусом, а против их недемократического использования. По его словам, манифестация должна была быть мирной.

Напомним, по данным полиции, в протесте участвовали около 50 тысяч человек. Чтобы остановить его после проигнорированных предупреждений правоохранители, использовали водометы.

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Брюссель