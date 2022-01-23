В Брюсселе протестующие разбили окна в здании Европейской службы внешних связей

Полицейские применяют водометы и слезоточивый газ, спецназ пытается окружить и оттеснить протестующих дальше от центра так называемого Европейского квартала.

Митинг организовала Europeans United - организация, члены которой считают, что ограничительные меры в ЕС нарушают права человека, и призывают к публичным дебатам по этому вопросу.

Как заявил президент Europeans United Том Меерт, члены организации выступают не против самих мер по борьбе с коронавирусом, а против их недемократического использования. По его словам, манифестация должна была быть мирной.