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В Брюсселе прошел марш за усиление борьбы с изменениями климата

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Понедельник 11 октября 2021 00:37
В Брюсселе прошел марш за усиление борьбы с изменениями климата Фото: в Брюсселе на акцию по борьбе с изменением климата вышли до 20 тыс. человек (Pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Разрешенная манифестация за активные действия против глобального потепления климата состоялась в воскресенье в Брюсселе. В ней приняли участие до 20 тысяч человек, акция прошла без инцидентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Brussels Times.

Организаторы манифестации - "Коалиция климат", которая объединяет более 80 неправительственных и общественных организаций, заявили, что целью акции является привлечение внимания общественности к климатическим проблемам в преддверии саммита ЕС 21-22 октября и предстоящей с 31 октября по 12 ноября в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26).

По оценкам организаторов акции, в ней приняло участие до 50 тыс. человек.

"Вместе за климат", "Мы теплее климата", "Нет потеплению" - с такими транспарантами колонна манифестантов прошла по Европейскому кварталу Брюсселя. Более половины участников акции составляли студенты и школьники. Хотя очень малое число протестующих носили маски, формально карантинные нормы на акции нарушены не были, так как организаторы акции объявили, что в ходе манифестации будет соблюдаться социальная дистанция.

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