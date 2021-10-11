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У Брюсселі відбувся марш за посилення боротьби зі змінами клімату

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Понеділок 11 жовтня 2021 00:37
У Брюсселі відбувся марш за посилення боротьби зі змінами клімату Фото: у Брюсселі на акцію по боротьбі зі зміною клімату вийшли до 20 тис. осіб (Pixabay)
Автор: Артур Родивилов

Дозволена маніфестація за активні дії проти глобального потепління клімату відбулася в неділю в Брюсселі. У ній взяли участь до 20 тисяч осіб, акція пройшла без інцидентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brussels Times.

Організатори маніфестації - "коаліція Клімат", яка об'єднує понад 80 неурядових і громадських організацій, заявили, що метою акції є привернення уваги громадськості до кліматичних проблем напередодні саміту ЄС 21-22 жовтня і майбутньої з 31 жовтня по 12 листопада в Глазго 26-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-26).

За оцінками організаторів акції, в ній взяло участь до 50 тис.осіб.

"Разом за Клімат", "Ми тепліше клімату", "Ні потеплінню" - з такими транспарантами колона маніфестантів пройшла по Європейському кварталу Брюсселя. Більшу частину учасників акції складали студенти та школярі. Хоча дуже мале число протестувальників носили маски, формально карантинні норми на акції порушені не були, тому що організатори акції оголосили, що в ході маніфестації буде дотримуватися соціальна дистанція.

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Брюссель
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