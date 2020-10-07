Брюссель закрывает на месяц бары и кафе на карантин

В Брюсселе (Бельгия) с 8 октября на месяц закроют кафе и бары. Новые ограничения вводят в связи с увеличением числа новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, рестораны в городе останутся открытыми, однако на всей территории Брюссельского региона завтра круглосуточно запрещается употребление алкоголя в общественных местах. Кроме того, ресторанам запрещается продавать алкоголь клиентам, которые не заказывают еду.

Отмечается, что Брюссель сегодня занимает второе место среди европейских столиц после Парижа по количеству новых инфицированных. За последние две недели в городе фиксировали в среднем 540 новых случаев в день.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство региона Брюссель ввело более жесткие карантинные меры несмотря на общегосударственное смягчение ограничений в Бельгии.

Также РБК-Украина ранее писало, что в Брюсселе отменили масочный режим на улицах.

Кроме того, с 6 октября в Париже вводят новые карантинные ограничения в течение 15 дней из-за коронавируса.