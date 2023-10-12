У Брянську пролунав сильний вибух: у мережі повідомляють про пожежу

За інформацією пропагандистського каналу, після вибуху у місті спалахнула пожежа в районі м'ясокомбінату.

При цьому губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про нібито атаку дрона на місто.

"Беспілотний літальний апарат літакового типу подавлено на околиці міста Брянська силами РЕБ. Під час падіння безпілотника сталася детонація вибухового пристрою", - написав чиновник країни-агресора.

Вибухи та пожежі в Росії

Нагадаємо, останнім часом у Росії все частіше гримлять вибухи та починаються пожежі. Місцева влада регулярно звинувачує українських військових у нібито спробах атакувати територію РФ безпілотниками.

Зокрема, на такі "удари" часто скаржаться у Брянській області, яка межує з Україною. Тиждень тому там заявляли про атаку на військову частину в місті Карачев.