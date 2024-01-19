У Брянській області палає нафтобаза, росіяни скаржаться на атаку (відео)

Російське Міністерство оборони відзвітувало, що нібито у Брянській області вночі 19 січня був знищений безпілотник. Традиційно звинуватили Україну.

При цьому губернатор регіону написав, що нібито була спроба атаки на об'єкти на території міста Клинці. Богомаз стверджує, що дрон ліквідували засобами РЕБ, але він встигнув скинути боєприпас на територію нафтобази.

За його словами, сталося загоряння резервуарів, а постраждалих немає.

Натомість у мережі публікують кадри сильної пожежі на нафтобазі. Пожежа супроводжується задимленням.

Атака на нафтобазу в Санкт-Петербурзі

Нагадаємо, минулої ночі росіяни заявили про спробу атаки на нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Джерела РБК-Україна в спецслужбах підтвердили атаку, заявивши, що це була спецоперація ГУР Міноборони, яка пройшла успішно.

Йдеться про атаку на нафтогазову компанію "Петербурзький нафтовий термінал". Це найбільший російський термінал з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні.

Також, за даними джерел, під час атаки один із безпілотників пролітав над резиденцією російського диктатора Володимира Путіна на Валдаї.