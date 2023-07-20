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Бруківка почекає. Зеленський відреагував на скандали з видатками бюджетів

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Ремонт бруківки та фонтанів недоречні під час війни. Це все потрібно робити вже після перемоги України над Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Особливо хочу звернутися до всіх представників місцевої влади в нашій країні: люди повинні відчувати, що ресурси бюджетів використовуються справедливо і правильно. Кожен розуміє, про що йдеться. Бруківка, прикраса міст, фонтани зачекають - спочатку перемога", - зазначив глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, останній місяць у різних регіонах України виявляють нові скандальні закупівлі місцевої влади. Зокрема, в Києві управління освіти Дніпровської районної державної адміністрації закупило для укриттів овочерізки за ціною 130 тисяч гривень за штуку.

Також в одне з укриттів вирішили придбати 300 шкіряних барабанів за 890 тисяч гривень.

При цьому в центрі столиці розпочали ремонт бруківки, яку в народі вже прозвали "золотою".

Натомість у Чернівцях за 7 мільйонів гривень вирішили відремонтувати фонтан, який не працює вже кілька років.

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