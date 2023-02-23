В "БРСМ-Нафті" розповіли, як змогли зберегти максимальну кількість працюючих АЗК

Так, за різними оцінками, від початку повномасштабної війни з України виїхало понад 11 млн людей, з яких наразі повернулися третина - близько 4,7 млн людей. Виїхати були змушені і деякі фахівці "БРСМ-Нафта".

На військову службу мобілізувалися 310 спеціалістів компанії. Подолати кадровий голод "БРСМ-Нафті" допомагає потужний кадровий резерв: 98% вакантних посад займають люди, які вже працюють в компанії - їх навчають і допомагають будувати кар'єру.

"Доводиться шукати нових співробітників і на ринку праці. Зараз це складно, але ми впораємося, кадрового дефіциту в нашій компанії не існує. Більш того, зазначимо, що ми змогли зберегти максимальну кількість працюючих АЗК: до війни у нас їх було 217, зараз 208. Тому роботи в нас, як і раніше, багато, ми продовжуємо розвиток компанії", - повідомила Лаврінець.

У мережі БРСМ працює ефективна система навчання персоналу усіх рівнів: є власний професійно-технічний центр, внутрішні тренери, різноманітні навчальні програми, зокрема дистанційні.

Компанія проводить навчання навіть на базову посаду оператора-заправника. Перед призначенням кандидат має пройти курси і отримати посвідчення, адже працювати йому доведеться на об’єкті підвищеного рівня небезпеки.

Також, за її словами, компанія однією з перших в Україні створила власну психологічну службу підтримки співробітників. Адже зараз першочерговою цінністю бізнесу є безпека, фізичне і психологічне здоров’я співробітників.

"Головні принципи нашої роботи залишилися незмінними: чесність, повага, відкритість. Ми хочемо чути та розуміти наших колег і готові допомогти їм у будь-яких складних ситуаціях. Психологічне здоров’я наших співробітників, не менш важливе ніж фізичне, вони мають відчувати захист і підтримку, бути впевненими у завтрашньому дні, принаймні тут, в команді БРСМ", - додає Лаврінець.

Крім того, БРСМ-Нафта допомагає захисникам. Військовослужбовцям передано 645 комплектів зимової форми загальною вартістю понад 3 млн грн. Автівки військових, волонтерів, медиків, рятувальників, комунальників безкоштовно заправлено 700 тис. літрами пального. Наразі благодійний фонд мережі розпочав збір 5 млн грн на військове спорядження весна-літо.