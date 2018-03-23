У "БРСМ-Нафті" заявили про спробу рейдерського захоплення АЗС мережі

21 березня понад 40 АЗС "БРСМ-Нафта" були заблоковані невідомими людьми

Керуюча компанія "Євро Пауер" (торгова марка "БРСМ-Нафта") заявляє про рейдерське захоплення автозаправних станцій "БРСМ-Нафта" екс-міністром енергетики та вугільної промисловості втікачем Едуардом Ставицьким і найнятими ним "тітушками". Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії, передає "Еспресо".

Як наголошується, 21 березня 2018 року більше 40 АЗС "БРСМ-Нафта" були заблоковані невідомими людьми. У мережі АЗС "БРСМ-Нафта" заявили, що блокування станцій почалося одночасно по всій Україні, близько 22:30.

На сьогоднішній день оператором господарської діяльності автозаправних комплексів під брендом "БРСМ-Нафта" є компанія "Євро Пауер". Власником і засновником торгової марки "БРСМ-Нафта" є Андрій Біба.

Згідно з повідомленням, представники компанії "Євро Пауер" не давали згоди на переоформлення майна і не підписували довіреностей або будь-яких доручень про передачу майна мережі АЗС "БРСМ-Нафта".

"Євро Пауер", як керуюча компанія мережі АЗС "БРСМ-Нафта", має діюче право користування об'єкта. Всі умови договору оренди з боку "Євро Пауер" виконуються у суворій відповідності, дисципліна оплати і прямого цільового використання об'єкта оренди не порушується. Яких-небудь офіційних документів, листів, повідомлень або претензій з боку як власника так і орендодавця про розірвання договору та про те, що компанія "Євро Пауер" повинна примусово звільнити об'єкт чи передати його згідно акту передачі, не надходило. Передбачені договором законні підстави для його розірвання відсутні. Згідно з даними держреєстру речових прав на нерухоме майно, власники об'єктів АЗС не змінювалися з моменту укладення договору", - повідомили в компанії "БРСМ-Нафта".

"Претензії та дії рейдерів Едуарда Ставицького, який прикривається охоронною фірмою "Гранд" (що не має при собі ліцензії на таку діяльність і не надають органам поліції будь-які засвідчуючі свої повноваження документи), що є злочинними і кваліфікуються як перешкоджання законній господарській діяльності і самоправство. Від цих невстановлених осіб надходять погрози фізичної розправи співробітникам ТОВ "Євро Пауер", а також були спроби незаконного заволодіння майном, що належить нашій компанії. На сьогодні нам достовірно відомо про відсутність будь-якого офіційного документа, як рішення суду, яке набрало законної сили, на підставі якого «Євро Пауер» зобов'язаний покинути даний об'єкт. Не існує навіть відповідного судового розгляди з цього приводу", - відзначили в компанії.

Фото: ru.espreso.tv

Як відзначає видання Enkorr, за рейдерською атакою на майно компанії "Євро Пауер" стоїть екс-міністр енергетики Едуард Ставицький та громадянин Нідерландів Рональд Піпер, який відомий як глава голландського інвестиційного фонду FreezeOil Fund, який восени 2014 року заявив про придбання частки в мережі "БРСМ-Нафта". Пізніше стало відомо, що на FreezeOil Fund була переоформлена частка екс-міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Між керуючими компаніями мережі АЗС "БРСМ-Нафта" і Фонд FreezeOil немає ніяких ділових відносин, а інформація про внесення зазначеним Фондом іноземних інвестицій в українську економіку є недостовірною.

Фонд FreezeOil Fund STAK і Роланд Піпер взагалі не здійснював в українську економіку ніяких інвестицій, що підтверджується листом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в особі першого заступника міністра М. Нефьодова від 17.07.2017 на адвокатський запит про реєстрацію іноземних інвестицій на території України від Інвестиційного фонду FreezeOil Fund STAK або голови ради цього Фонду Роланда Піпера в період з 2014 року. Мінекономіки офіційно повідомило, що інформація про державну реєстрацію будь-яких інвестицій від зазначеного Фонду у Мінекономрозвитку не надходило.