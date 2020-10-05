В "БРСМ-Нафте" сообщили о взрывоопасной ситуации на нефтебазе под Киевом

В "БРСМ-Нафте" сообщают об угрозе взрыва на нефтебазе в селе Переясловском под Киевом. На территории базы хранится бензин, дизель и 8 млн литров сжиженного газа.

Об этом сообщил директор департамента по маркетингу компании Александр Мельничук в Facebook.

Ранее в компании заявляли о рейдерском захвате этой нефтебазе группой лиц.

"Сотрудников на территорию не пускают - все имущество в руках рейдеров, которые не знакомы с техникой безопасности, жгут фаеры, курят просто возле бензовозов. В случае пожара они превратятся в ракеты першинг, полрайона может взлететь в воздух… В Василькове был бензин и дизель, а тут еще и 8 млн литров газа", - сообщил Мельничук.

По его словам, активисты забаррикадировались на предприятии и забрасывают сотрудников нефтебазы камнями и покрышками.

"Мы требуем остановить беззаконие, задержать рейдеров м допустить на нефтебазу сотрудников для гарантирования безопасности. В противном случае кто будет нести ответственность?" - добавил он.

Напомним, 2 октября в компании "БРСМ-Нафта" заявили о рейдерском захвате нефтебазы в селе Переясловском Киевской области. В компании утверждали, что к происходящему причастны представителями "Фонда преодоления Васильковской трагедии" и бизнесмена Павла Куфтырева.

В Фонде опровергли данные обвинения, заявив, что нефтебазу арестовали по решению Деснянского районного суда Киева от 2018 года.