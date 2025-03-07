"БРСМ-Нафта", VST та "Мотто" очолили антирейтинг мереж АЗС з недоплати податків, – експерт

Згідно з даними, наведеними експертом, «БРСМ-Нафта» сплачувала у 2024 році з літру пального 1,36 грн, VST – 1,20 грн, Мотто – 1,09 грн. У то самий час, мережі-лідери сплачували податків до 3,27 грн з літру пального.

"Зберігається великий розрив між лідерами та аутсайдерами платників податків на паливному ринку, що вказує, по-перше, на втрати бюджету у 2024 році і, по-друге, на потенціал збільшення бюджетних надходжень в поточному році. За оцінками "Консалтингової групи А-95", йдеться про 12 млрд грн. Бо ще не пізно спитати за 6 млрд, які АЗС не сплатили у 2024-му, а також вже час зосередитись на тому, щоб ці 6 млрд пішли до бюджету цього року", – написав експерт.

Він відзначив, що ринок пального демонструє гарну динаміку сплати податків по всіх пунктах. Проте збільшення сплати податків відбулось переважно через тиск з боку податкової служби, народних депутатів, експертного середовища.

Як повідомлялось раніше, за 9 місяців 2024 року "БРСМ-Нафта" недоплатила до бюджету 900 млн грн податків, Avantage7 – 270 млн грн, Мотто і "Прайм" – понад 180 млн грн.