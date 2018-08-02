"БРСМ-Нафта" разрывает все отношения со скандальным экс-министром Ставицким

63 АЗС под ТМ "БРСМ-Нафта" прекратят деятельность в 17 областях Украины

Известная в Украине сеть АЗС "БРСМ-Нафта" окончательно простилась с беглым экс-министром Януковича Эдуардом Ставицким. О том, что 63 АЗС в 17 областях Украины, которые принадлежат Ставицкому и работают под ТМ "БРСМ-Нафта", должны в ближайшее время изменить бренд, заявила пресс-служба ООО "ЕВРО ПАУЭР", осуществляющая операционное управление сетью АЗС под ТМ БРСМ-Нафта, передает Интерфакс.

Как отмечается, 31 июля ряд клиентов получили сообщение о прекращении деятельности ООО "ЕВРО-ПАУЭР" (управляющей компании "БРСМ-Нафта") на базе этих автозаправочных станций. Закрытие упомянутых АЗС должно состояться в течение трех недель - с 1 до 22 августа.

Поставить точку в этих длительных напряженных отношениях решил основатель "БРСМ-Нефти" Андрей Биба и досрочно разорвал соглашение об аренде АЗС, принадлежащих Эдуарду Ставицкому.

"Соглашение об аренде действует до 1 сентября 2019 года. Но через неоднократные рейдерские атаки на мою долю АЗС и попытки присвоить торговую марку со стороны Ставицкого я принял решение расторгнуть соглашение и навсегда закончить эту историю", - сообщил Андрей Биба.

По словам Бибы, в течение августа с АЗС будут вывозить торговое оборудование и остатки топлива. Также непременно состоится разбрендирование всех 63 АЗС. Вчера, 1 августа, это произошло уже с первой станцией в Кропивницком.

Интерфакс отмечает, что конфликт между экс-партнерами Андреем Бибой и Эдуардом Ставицким возник более года назад, после того, как совладельцы "БРСМ-Нефти" разделили бизнес. После разделения каждый из них получил по 63 АЗС, однако уже в декабре 2017-го все автозаправочные станции, нефтебазы и другое имущество, принадлежавшее Биби, странным образом перешли в собственность Ставицкого.

Биба утверждает, что эта перерегистрация состоялась мошенническим путем с использованием поддельной доверенности его нотариуса. Стоит также отметить, что в 1992 году именно Андрей Биба вместе с Александром Полищуком основали сеть БРСМ. В 2007 году Полищук продал свои 50% Эдуарду Ставицкому.

Как пишет издание НефтеРынок, 63 АЗС Ставицкого берет в управление компания, входящая в орбиту сети WOG. Сейчас, после расторжения соглашения об аренде, в собственности Андрея Бибы остается 133 АЗС, работающих под ТМ "БРСМ-Нафта".