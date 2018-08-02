"БРСМ-Нафта" розриває усі стосунки зі скандальним екс-міністром Ставицьким

63 АЗС під ТМ "БРСМ-Нафта" припинить діяльність у 17 областях України

Відома в Україні мережа АЗС "БРСМ-Нафта" остаточно попрощалася з біглим екс-міністром Януковича Едуардом Ставицьким. Про те, що 63 АЗС у 17 областях України, які належать Ставицькому і працюють під ТМ "БРСМ-Нафта", мають найближчим часом змінити бренд, заявила прес-служба ТОВ "ЄВРО ПАУЕР", що здійснює операційне управління мережею АЗС під ТМ БРСМ-Нафта, передає Інтерфакс.

Як зазначається, 31 липня низка клієнтів отримали повідомлення про припинення діяльності ТОВ "ЄВРО-ПАУЕР" (управляючої компанії "БРСМ-Нафта") на базі цих автозаправних станцій. Закриття згаданих АЗС має відбутися протягом трьох тижнів - з 1 до 22 серпня.

Поставити крапку у цих тривалих напружених стосунках вирішив засновник "БРСМ-Нафти" Андрій Біба і достроково розірвав угоду про оренду АЗС, що належать Едуардові Ставицькому.

"Угода про оренду дійсна до 1 вересня 2019 року. Але через неодноразові рейдерські атаки на мою частку АЗС та спроби привласнити торгову марку з боку Ставицького я прийняв рішення розірвати угоду і назавжди закінчити цю історію", - повідомив Андрій Біба.

За словами Біби, протягом серпня із АЗС вивозитимуть торгівельне обладнання, устаткування та залишки палива. Також неодмінно відбудеться розбрендування усіх 63 АЗС. Вчора, 1 серпня, це відбулося вже з першою станцією у Кропивницькому.

Інтерфакс зазначає, що конфлікт між екс-партнерами Андрієм Бібою та Едуардом Ставицьким виник понад рік тому, після того, як співвласники "БРСМ-Нафти" розділили бізнес. Після поділу кожен з них отримав по 63 АЗС, однак вже в грудні 2017-го усі автозаправні станції, нафтобази та інше майно, що належало Бібі, дивним чином перейшли у власність до Ставицького.

Біба стверджує, що ця перереєстрація відбулася шахрайським шляхом із використанням підробленої довіреності його нотаріуса. Варто також зазначити, що у 1992 році саме Андрій Біба разом з Олександром Поліщуком заснували мережу БРСМ. У 2007 році Поліщук продав свої 50% Едуарду Ставицькому.

Як пише видання НефтеРынок, 63 АЗС Ставицького бере в управління компанія, що входить в орбіту мережі WOG. Зараз, після розірвання угоди про оренду, у власності Андрія Біби залишається 133 АЗС, що працюватимуть під ТМ "БРСМ-Нафта".