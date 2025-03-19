ua en ru
Ср, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

"БРСМ-Нафта", Avantage 7 та МОТТО недоплатили у 2024 році понад 1 млрд гривень податків, - експерт

Середа 19 березня 2025 11:46
UA EN RU
"БРСМ-Нафта", Avantage 7 та МОТТО недоплатили у 2024 році понад 1 млрд гривень податків, - експерт Фото: "БРСМ-Нафта", Avantage 7 та МОТТО недоплатили у 2024 році понад 1 млрд грн податків (Уніан)
Автор: Сергій Новіков

Мережа АЗС "БРСМ-Нафта" потенційно недоплатила у 2024 році 680 млн грн податків, Avantage 7 – 300 млн грн, Мотто – 150 млн грн. Загальна ж сума недоотриманих бюджетом податків за минулий рік від несумлінних мереж АЗС становила 6 млрд грн.

Про це заявив експерт ринку пального, директор Консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZN.ua.

"Якщо орієнтуватися на показник 2,62 грн/л, із яким закінчила рік п’ятірка лідерів серед ТОП-10, потенціал БРСМ вимірюється у 680 млн грн. Це сума, яку потенційно недоплачено торік і яку бюджет зможе побачити поточного року, якщо податківці нарешті наведуть сюди свій "прожектор". Вельми перспективними можуть стати й поглиблені дослідження цього "родовища" за 2023 та 2022 роки, коли взагалі було не до податків", – написав Куюн.

Ще один "перспективний" персонаж, за його словами, мережа АЗС Avantage 7: її податковий потенціал оцінюється у понад 300 млн грн на рік.

На думку експерта, у повному маргінесі продовжує перебувати МОТТО.

"До кінця 2023 року вона перебувала під контролем Едуарда Ставицького і завжди теліпалась у хвості податкового рейтингу. Аж ось намалювався новий власник - мережа "Паралель" та її лідер Олександр Дубінін, а з ними і надії на позитивні перетворення. Втрати бюджету від МОТТО можна оцінити в 150 млн грн", – зазначив експерт.

Він наголосив, 2024 року несумлінні автозаправні мережі недоплатили мінімум 6 млрд грн податків – в "тіні" залишилося до 30% потенційних надходжень від цього ринку.

"З нового року в Державній податковій службі новий керівник, який хоче показати результат. Власне, ринок пального буде найкращим маркером, оскільки є повна ретроспектива роботи «попередників» і база порівняння. А головне, навіть неозброєним оком видно, що запитання треба ставити половині заправних мереж. Мізерні зарплати, безприбуткова діяльність – роботи багато. Часу на розкачку немає, податки були і залишаються чи не єдиним джерелом фінансування Сил оборони України", – підсумував Куюн.

Як повідомлялось раніше, за 9 місяців 2024 року "БРСМ-Нафта" недоплатила до бюджету 900 млн грн податків, Avantage7 – 270 млн грн, Мотто і "Прайм" – понад 180 млн грн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АЗС
NEWS
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
Росія запустила по Україні шість ракет та 145 дронів. Скільки цілей збила ППО
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я