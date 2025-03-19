"БРСМ-Нафта", Avantage 7 и МОТТО недоплатили в 2024 году более 1 млрд гривен налогов, - эксперт
Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" потенциально недоплатила в 2024 году 680 млн грн налогов, Avantage 7 - 300 млн грн, Мотто - 150 млн грн. Общая же сумма недополученных бюджетом налогов за прошлый год от недобросовестных сетей АЗС составила 6 млрд грн.
Об этом заявил эксперт рынка топлива, директор Консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ZN.ua.
"Если ориентироваться на показатель 2,62 грн/л, с которым закончила год пятерка лидеров среди ТОП-10, потенциал БРСМ измеряется в 680 млн грн. Это сумма, которая потенциально недоплачена в прошлом году и которую бюджет сможет увидеть в текущем году, если налоговики наконец-то наведут сюда свой "прожектор". Весьма перспективными могут стать и углубленные исследования этого "месторождения" за 2023 и 2022 годы, когда вообще было не до налогов", - написал Куюн.
Еще один "перспективный" персонаж, по его словам, сеть АЗС Avantage 7: ее налоговый потенциал оценивается в более чем 300 млн грн в год.
По мнению эксперта, в полном маргинесе продолжает находиться МОТТО.
"До конца 2023 года она находилась под контролем Эдуарда Ставицкого и всегда болталась в хвосте налогового рейтинга. И вот нарисовался новый владелец - сеть "Параллель" и ее лидер Александр Дубинин, а с ними и надежды на позитивные преобразования. Потери бюджета от МОТТО можно оценить в 150 млн грн", - отметил эксперт.
Он подчеркнул, в 2024 году недобросовестные автозаправочные сети недоплатили минимум 6 млрд грн налогов - в "тени" осталось до 30% потенциальных поступлений от этого рынка.
"С нового года в Государственной налоговой службе новый руководитель, который хочет показать результат. Собственно, рынок топлива будет лучшим маркером, поскольку есть полная ретроспектива работы "предшественников" и база сравнения. А главное, даже невооруженным глазом видно, что вопросы надо задавать половине заправочных сетей. Мизерные зарплаты, бесприбыльная деятельность - работы много. Времени на раскачку нет, налоги были и остаются едва ли не единственным источником финансирования Сил обороны Украины", - подытожил Куюн.
Как сообщалось ранее, за 9 месяцев 2024 года "БРСМ-Нафта" недоплатила в бюджет 900 млн грн налогов, Avantage7 - 270 млн грн, Мотто и "Прайм" - более 180 млн грн.
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