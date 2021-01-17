В Броварах задержали киевлян, прибывших для участия в "каруселях" на выборах мэра

В Броварах задержали пятерых жителей Киева. Они прибыли в город для участия в избирательных "каруселях" на выборах мэра в городе Киевской области.

Об этом сообщает Национальная полиция.

По данным следствия, один из жителей Броваров сообщил о прописке по месту жительства пятерых мужчин, которых он не знает и разрешения на регистрацию по нему им не предоставлял.

Выяснилось, что киевляне изменили место прописки и незаконно проголосовали на одном из избирательных участков Броваров. На телефоне одного из задержанных нашли фотографию бюллетеня с уже заполненной графой напротив одного из кандидатов.

Нарушителей задержала полиция. По факту махинаций открыто уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса (предоставление ложных сведений в орган ведения Государственного реестра избирателей или иное несанкционированное вмешательство в работу Государственного реестра избирателей). По этой статье задержанным грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет с отсутствием права занимать определенные должности до пяти лет.

Напомним, сегодня проходят повторные выборы мэра Броваров. Они были назначены в ноябре, поскольку изначальные выборы были признаны судом несостоявшимися из-за нарушений "права на свободные выборы, процедуры тайного голосования, равного избирательного права, а также то, что в названии типов выборов в бюллетенях допущены грубые ошибки".

Также новые выборы мэра проходят в Борисполе и Новгороде-Северском. Там мэры умерли от коронавируса.