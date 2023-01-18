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У Броварах впав гелікоптер Super Puma. Є кілька факторів, через які сталася аварія, - Ігнат

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform com ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Броварах Київської області сьогодні розбився вертоліт ДСНС французького виробництва Super Puma. Є декількість факторів, через які могла статися авіакатастрофа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що причини падіння гвинтокрила поки невідомі. На думку Ігната, буде створена державна комісія, яка встановить причини авіакатастрофи у Броварах.

"Про причини говорити зарано, є кілька факторів, які можуть впливати на такі речі, через які може статися катастрофа... Комісія буде розслідувати, це не буде за 1-2 дні, тому що треба дослідити", - зазначив він.

Він пояснив, що при встановленні причини варто вивчити радіообмін, технічний стан вертольота. За його словами, процедура розслідування може зайняти декілька тижнів.

Ігнат також зазначив, що у Броварах впав гелікоптер Super Puma, які Україна отримала від Франції. Ці гвинтокрили використовують Міністерством внутрішніх справ, зокрема і Державною службою з надзвичайних ситуацій.

"Це гелікоптери, які передавали нам наші французькі партнери. Це, якщо не помиляюсь, Super Puma маркування його", - сказав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Броварах Київської області на територію дитсадка впав вертоліт ДСНС. Пізніше стало відомо, що на борту було 9 осіб, серед них керівництво МВС.

Внаслідок катастрофи загинули міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, а також держсекретар МВС Юрій Лубкович.

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