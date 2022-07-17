В Броварах усиливают контроль на блокпостах: названа причина

В Броварском районе Киевской области в ближайшие дни усилят контроль на блокпостах. Там проведут учения военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко в Telegram .

Плановые тренировки военных будут проводиться 18 и 19 июля. Военная администрация предупредила местных жителей, что в эти дни могут ввести дополнительные меры безопасности и усилить контроль на блокпостах.

"Просим с пониманием отнестись к данным мерам", - говорится в сообщении.