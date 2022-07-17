В Броварах усиливают контроль на блокпостах: названа причина
Фото: в Броварах усилят контроль на блокпостах (t me UA_National_Police)
В Броварском районе Киевской области в ближайшие дни усилят контроль на блокпостах. Там проведут учения военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Броваров Игоря Сапожко в Telegram.
Плановые тренировки военных будут проводиться 18 и 19 июля. Военная администрация предупредила местных жителей, что в эти дни могут ввести дополнительные меры безопасности и усилить контроль на блокпостах.
"Просим с пониманием отнестись к данным мерам", - говорится в сообщении.
Напомним, недавно в Броварах мужчина получил огнестрельные ранения, убегая от бойцов территориальной обороны, которые патрулировали город во время комендантского часа.
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