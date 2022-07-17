У Броварах посилюють контроль на блокпостах: названа причина

У Броварському районі Київської області найближчими днями посилять контроль на блокпостах. Там проведуть навчання військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Броварів Ігоря Сапожка в Telegram .

Планові тренування військових будуть проводитися 18 та 19 липня. Військова адміністрація попередила місцевих жителів, що у ці дні можуть запровадити додаткові заходи безпеки та посилити контроль на блокпостах.

"Просимо з розумінням поставитися до даних заходів", - йдеться у повідомленні.