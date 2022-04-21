В Броварах полностью восстановлено электро- и водоснабжение, в Ирпене работы продолжаются, - ОП

По его словам, в городе Буча благодаря работе Ирпеньводоканала полностью запущено водоснабжение, но из-за отсутствия электроэнергии вода пока есть только там, где дома размещены ниже водопроводных сетей. Также в городе теперь частично работает мобильная связь.

Отдельно Тимошенко рассказал о ходе восстановительных работ и в других городах области.

"В Ирпене проводятся работы по прокладке водопровода. В селе Михайловка-Рубежовка заполнена водой водонапорная башня. В Бородянке завершены работы на главной канализационной помповой станции. Теперь специалисты смогут выполнить ремонт затопленного оборудования и полностью восстановить работу канализационной системы", - говорит он.

По всей области за минувшие сутки удалось восстановить электроснабжение в 29 населенных пунктах, а распределение газа восстановлено в 91 населенном пункте Бучанского, Броварского, Вышгородского и Фастовского районов.

"Подразделения ГСЧС полноценно заработали в освобожденных Чернобыле, Иванкове и Дымере”, - добавил заместитель руководителя ОП.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал о ходе восстановительных работ на Сумской области.