В Броварах открылась современная клиника Медицинской сети «Добробут» с центром вертебрологии и отделением неотложной помощи

В городе Бровары 3 сентября начал работу 19-тый центр Медицинской сети «Добробут». Новый медицинский центр для детей и взрослых находится по адресу: ул. Киевская, 221 Б.

Клиника стала самым крупным частным медицинским центром в городе – ежедневно учреждение может принимать до 650 пациентов амбулаторно.

Медицинский центр предоставляет широкий спектр услуг:

поликлинический приём детей и взрослых врачами общей практики;

консультативный приём врачей узких направлений: ЛОР, офтальмолог, кардиолог, гинеколог, уролог и т.д.;

патронаж детей до 1-го года жизни;

женская консультация с возможностью взятия на учет беременности;

плановые медицинские осмотры;

лечение и реабилитация при заболеваниях позвоночника и опорно-двигательного аппарата;

неотложная помощь;

вакцинация детей и взрослых;

инструментальная диагностика на самом современном оборудовании от ведущих мировых производителей: МРТ, КТ, УЗИ, рентгенография, ЭКГ, ЭХО КГ и т.д.;

лабораторно-диагностические исследования всех видов, включая экспресс-диагностику COVID-19;

также в центре работают аптека и оптика.

Отделение вертебрологии воплощает мультидисциплинарный подход к ведению пациентов с заболеваниями позвоночника и опорно-двигательного аппарата — здесь для каждого пациента разрабатывают индивидуальный план лечения и реабилитации, учитывая имеющиеся заболевания и особенности организма. Взаимодействие специалистов разных направлений позволяет всесторонне оценить состояние пациента и найти оптимальный подход к решению проблем.

Также на базе центра функционирует отделение неотложной помощи. Бригады “Добробута” на страже круглосуточно, 7 дней в неделю. Они оборудованы всем необходимым для предоставления первой медицинской помощи, транспортировки в медицинское учреждение, проведения диагностических процедур и выполнения врачебных назначений на дому.

Торжественное мероприятие открыл официальной речью генеральный директор ММ «Добробут» Калашников Олег Владимирович. Он поделился планами на будущее и рассказал об основных стратегических целях сети: «Наша главная амбитная цель – развивать в Украине Медицинскую сеть «Добробут», которая вернет украинской медицине доверие людей. Первым шагом к реализации этой цели стало открытие клиники в городе Ирпинь. А сегодня мы празднуем открытие уже второго медицинского центра за пределами Киева – в городе Бровары! Мы счастливы, что клиника начала работать, поскольку теперь еще больше людей смогут получить качественные медицинские услуги».

Заместительница мера города Бровары Виноградова Лариса Николаевна, которая также присутствовала на мероприятии, заметила: «Наша общественность насчитывает около 200 тысяч жителей вместе с поселками Княжичи, Требухов и Переможець. Открытие медицинского центра «Добробут» – это возможность получить в нашем городе медицинскую помощь высшего стандарта. От себя и общественности благодарю за решение открыть современное отделение «Добробут» именно в Броварах!»

Мероприятие прошло в теплой, непринужденной атмосфере. Свыше 20 представителей СМИ посетили официальное открытие клиники. Увидеть центр лично также собрались партнеры сети и уважаемое медицинское сообщество.

Более подробно о медицинском центре для детей и взрослых в Броварах можно узнать на сайте www.dobrobut.com