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Бросали камни и использовали газ: в Киеве подростки терроризировали прохожих

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Киев, Понедельник 02 августа 2021 19:53
Бросали камни и использовали газ: в Киеве подростки терроризировали прохожих Фото: в Киеве подростки терроризировали прохожих (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

В Киеве в Голосеевском районе группа подростков бросала камни и применяла слезоточивый газ в сторону перехожего. Правоохранители внесли по данному делу сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье хулиганство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Как сообщили в полиции, подростки с родителями находятся в территориальном управлении полиции, где правоохранители проводят с ними следственные действия.

"Во время мониторинга сети Интернет полицейские обнаружили в одном из телеграмм-каналов видео, на котором трое парней бросали камни и применили слезоточивый газ в сторону мужчины, который упал, а они продолжали его избивать", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что инцидент произошел 31 июля на проспекте Науки.

"Ювенальные инспекторы за несколько часов установили личности детей и их местонахождения. Это - местные жители, 2005, 2006 и 2009 годов рождения, которые между собой в родстве. Двое из них ранее попадали в поле зрения правоохранителей", - говорится в сообщении.

Полиция в ходе досудебного расследования установила, что подростки периодически совершали аналогичные правонарушения относительно прохожих.

"Следствие установило четырех пострадавших, с которыми проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Фото: в Киеве подростки терроризировали прохожих (kyiv.npu.gov.ua)

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