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Кидали каміння і використовували газ: у Києві підлітки тероризували перехожих

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Києва, Понеділок 02 серпня 2021 19:53
Кидали каміння і використовували газ: у Києві підлітки тероризували перехожих Фото: у Києві підлітки тероризували перехожих (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

У Києві в Голосіївському районі група підлітків кидала каміння і застосувала сльозогінний газ у бік перехожого. Правоохоронці внесли у даній справі відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею хуліганство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Як повідомили в поліції, підлітки з батьками знаходяться в територіальному управлінні поліції, де правоохоронці проводять з ними слідчі дії.

"Під час моніторингу мережі Інтернет поліцейські виявили в одному з телеграм-каналів відео, на якому троє хлопців кидали каміння і застосували сльозогінний газ у бік чоловіка, який впав, а вони продовжували його бити", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці з'ясували, що інцидент стався 31 липня на проспекті Науки.

"Ювенальні інспектори за кілька годин встановили особи дітей та їх місцезнаходження. Це - місцеві жителі, 2005, 2006 і 2009 років народження, які між собою в спорідненості. Двоє з них раніше потрапляли в поле зору правоохоронців", - йдеться в повідомленні.

Поліція в ході досудового розслідування встановила, що підлітки періодично здійснювали аналогічні правопорушення щодо перехожих.

"Слідство встановило чотирьох постраждалих, з якими проводяться необхідні слідчі дії", - йдеться в повідомленні.

Фото: у Києві підлітки тероризували перехожих (kyiv.npu.gov.ua)

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