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Brookes CIL International School включили в рейтинг лучших новых школ мира

Новина українською →
Киев, Среда 09 февраля 2022 10:01 promo
Brookes CIL International School включили в рейтинг лучших новых школ мира Фото: Brookes CIL International School включили в рейтинг лучших новых школ мира (cil.brookes.org)
Автор: Илона Свиридова

Brookes CIL International School вошла в ТОП лучших новых международных школ мира 2022 года.

Рейтинг был составлен международным образовательным журналом The Knowledge Review.

"В международных школах учится все больше местных детей, а также иностранных студентов. Причина такого выбора – широкие возможности, предоставляемые международным образованием. Ребенок получает возможность учиться по программам International Baccalaureate, Advanced Placement и т. д. с возможностью в будущем поступить в престижные университеты Нового и Старого Света. Кроме того, международные школы – прекрасное место для установления полезных контактов, которые непременно пригодятся для построения успешной карьеры в будущем. Итак, международное школьное образование является прекрасной идеей, если вы видите будущее своего ребенка в университетском образовании за границей", – написали The Knowledge Review.

Brookes CIL International School включили в рейтинг лучших новых школ мира

Brookes CIL International School включили в рейтинг лучших новых школ мира

Brookes CIL International School (фото: (cil.brookes.org)

Они отметили, что собрали в статье новейшие международные школы, которые недавно открылись или откроются в 2022 году – и Brookes CIL International School стала одним из таких учебных заведений.

"В Украине сейчас достраивается еще одна сверхсовременная международная школа, открытие которой запланировано на 2022 год. Уникальное в архитектурном отношение здание станет хабом для развития студентов во всех областях. Школа оптимизирует обучение с помощью интегрированных технологий, предлагая полный доступ к современным просторным классам, обеденным залам и кафе, двум мастерским, профессиональным спортивным объектам, залу для выступлений, научным лабораториям, нескольким ІТ-кластерам, кулинарному центру, музыкальным, подкастовым студиям, а также специализированной учебной среде", – рассказали авторы статьи.

Brookes CIL International School включили в рейтинг лучших новых школ мира

Brookes CIL International School включили в рейтинг лучших новых школ мира

Brookes CIL International School (фото: (cil.brookes.org)

Они также процитировали сайт Brookes CIL International School:

"Международная Школа Brookes CIL официально является школой кандидатом Международного бакалавриата, реализующей программы PYP, MYP и DP. Эта школа стремится получить авторизацию в качестве Мировой школы IB. Эти школы разделяют общую философию – приверженность высококачественному, востребованному, международному образованию, которое Международная школа Brookes CIL считает важным для наших учеников".

Brookes CIL International School включили в рейтинг лучших новых школ мираBrookes CIL International School включили в рейтинг лучших новых школ мираBrookes CIL International School (фото: (cil.brookes.org)

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