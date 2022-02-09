Brookes CIL International School включили у рейтинг кращих нових шкіл світу

"У міжнародних школах навчається все більше місцевих дітей, а також іноземних студентів. Причиною такого вибору є широкі можливості, які надає міжнародна освіта. Дитина отримує можливість навчатися за програмами International Baccalaureate, Advanced Placement та іншими програмами з можливістю в майбутньому вступити до престижних університетів Нового та Старого Світу. Крім того, міжнародні школи – чудове місце для встановлення корисних контактів, які неодмінно стануть у пригоді для побудови успішної кар’єри в майбутньому. Отже, міжнародна шкільна освіта є чудовою ідеєю, якщо ви бачите майбутнє своєї дитини в університетській освіті за кордоном", – написали The Knowledge Review.

Brookes CIL International School (фото: (cil.brookes.org)

Вони відзначили, що зібрали в статті найновіші міжнародні школи, які нещодавно відкрилися або відкриються незабаром у 2022 році – і Brookes CIL International School є одним із таких навчальних закладів.

"В Україні зараз добудовується одна з надсучасних міжнародних шкіл, відкриття якої заплановано на 2022 рік. Архітектурно унікальна будівля стане хабом для розвитку студентів у всіх областях. Пропонуючи повний доступ до сучасних просторих класів, обідніх залів і кафе, двох майстерень, професійних спортивних об’єктів, залу для виступів, наукових лабораторій, кількох ІТ-кластерів, кулінарного центру, музичних, подкастових студій, а також спеціалізованих навчальних середовищ, школа оптимізує навчання за допомогою інтегрованих технологій", – розповіли автори статті.

Brookes CIL International School (фото: (cil.brookes.org)

Вони також процитували веб-сайт Brookes CIL International School:

"Міжнародна Школа Brookes CIL офіційно є школою кандидатом Міжнародного бакалаврату, що реалізує програми PYP, MYP та DP. Ця школа прагне отримати авторизацію в якості Світовий школи IB. Ці школи поділяють загальну філософію – прихильність високоякісній, затребуваній, міжнародній освіті, яку Міжнародна школа Brookes CIL вважає важливою для наших учнів".

Brookes CIL International School (фото: (cil.brookes.org)