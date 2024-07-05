Бронь для педагогів. Чи дадуть відстрочку тим, хто не має наукового ступеня

Відповідно до закону про мобілізацію, який вступив в силу 18 травня 2024 року, право на відстрочку мають деякі працівники галузі освіти. Але не всі. Зокрема, під право отримання відстрочки точно підпадають викладачі, які мають науковий ступінь.
У коментарі РБК-Україна пояснює адвокат ЮКК "Де-Юре" Лариса Кісь пояснила, чи можливо отримати відстрочку викладачам університетів, які не мають наукового ступеня та які документи необхідні освітянам для отримання відстрочки.
Викладачі та вчителі, наукові та науково-педагогічні працівники на ставку не менш як 0,75: до цієї категорії належать наукові та науково-педагогічні працівники вищих і фахових передвищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь.
Також таке право мають педагоги фахових передвищих, професійних (професійно-технічних) закладів освіти і загальноосвітніх шкіл, за умови що вони працюють у відповідних закладах або установах за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.
Відстрочка для викладачів університетів, які не мають наукових ступенів не передбачена, каже Лариса Кісь.
"Здебільшого це асистенти, старші викладачі, просто викладачі, які у тому числі забезпечують проведення лабораторних робіт, практичних занять, семінарські заняття у вишах. Наразі склалася ситуація, що студенти - чоловіки певних форм навчання мають право на відстрочку, а їх викладачі чоловічої статі - ні", - зауважує вона.
Документи, які необхідні освітянам для отримання відстрочки, крім заяви:
Втім, право на відстрочку є у тих, хто працює шкільним вчителем і при цьому не має наукового ступеня.
Нагадаємо, з ухваленням нового закону про мобілізацію 18 травня 2024 року розширилися категорії чоловіків, які мають право на відстрочку. Водночас деякі категорії отримати її вже не зможуть. Ми писали, хто з чоловіків втратив право на відстрочку за новими правилами.
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