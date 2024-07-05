Бронь для педагогів. Чи дадуть відстрочку тим, хто не має наукового ступеня

Хто з педагогів має право на відстрочку

Викладачі та вчителі, наукові та науково-педагогічні працівники на ставку не менш як 0,75: до цієї категорії належать наукові та науково-педагогічні працівники вищих і фахових передвищих навчальних закладів, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь.

Також таке право мають педагоги фахових передвищих, професійних (професійно-технічних) закладів освіти і загальноосвітніх шкіл, за умови що вони працюють у відповідних закладах або установах за основним місцем роботи щонайменше на 0,75 ставки.

Відстрочка для викладачів університетів, які не мають наукових ступенів не передбачена, каже Лариса Кісь.

"Здебільшого це асистенти, старші викладачі, просто викладачі, які у тому числі забезпечують проведення лабораторних робіт, практичних занять, семінарські заняття у вишах. Наразі склалася ситуація, що студенти - чоловіки певних форм навчання мають право на відстрочку, а їх викладачі чоловічої статі - ні", - зауважує вона.

Документи, які необхідні освітянам для отримання відстрочки, крім заяви:

довідка закладу освіти про займану посаду за основним місцем роботи та розмір частки ставки під час оплати праці (не менше 0,75);

диплом про науковий ступінь.

Втім, право на відстрочку є у тих, хто працює шкільним вчителем і при цьому не має наукового ступеня.