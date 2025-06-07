Броньовики Coyote, Bison та РЕБи: Канада оголосила новий пакет допомоги Україні
Міністерство оборони Канади виділило Україні новий пакет військової допомоги на понад 25 млн доларів. До нього увійшли бронетранспортери та засоби РЕБ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канадського уряду.
Рішення про виділення чергової допомоги у Канаді ухвалили після участі міністра оборони Девіда Макгінті у засіданні "Рамштайну". Це була його перша поїздка до Європи після призначення на посаду.
Що увійде до пакета допомоги:
- бронетранспортери Coyote та Bison, а також нове обладнання та боєприпаси від канадських компаній на майже 22 млн доларів.
- комплекти радіоелектронної боротьби від канадських компаній на понад 3 млн доларів.
"Під час зустрічі міністрів оборони країн НАТО Канада підтвердила непохитну підтримку України, оскільки її громадяни борються за свою свободу, і ми з нетерпінням чекаємо на тісну співпрацю з союзниками для зміцнення нашої колективної безпеки", - заявив міністр оборони Канади.
Що відомо про БТРи
Coyote - це канадський броньований розвідувальний автомобіль. Він перебуває на озброєнні з 1996 року та призначений для виконання завдань легкої розвідки.
Фото: канадський БТР Coyote (flickr.com/cfcombatcamera)
Coyote оснащений 25-мм автоматичною гарматою M242 Bushmaster і двома кулеметами C6 калібру 7,62 мм. Його броня забезпечує захист від стрілецької зброї, мін і осколків, а також може бути посилена додатковими бронепанелями.
На сьогодні Coyote поступово виводиться з експлуатації та замінюється новішими моделями, такими як LAV 6 Bison і TAPV.
Bison - це БТР, розроблений в Канаді на базі платформи LAV-25. БТР надійшов на озброєння у 1990 році та спочатку призначався для резервних підрозділів, але швидко був інтегрована до регулярних сил.
Фото: канадський БТР Bison (wikimedia.org / Amqui)
Завдяки модульній конструкції, Bison легко адаптується до різних завдань без значних змін у конструкції. Серед варіантів — командні пункти, машини швидкої допомоги, ремонтні та евакуаційні машини, а також засоби електронної боротьби та розвідки.
Bison активно використовувався у різних миротворчих та бойових операціях, включаючи місії в Югославії, Сомалі та Афганістані.
Нагадаємо, раніше український міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що цього року Україна отримає 1,3 млрд євро на створення артилерії, дронів і ракет. Частина цих коштів буде надана партнерами з доходів від заморожених російських активів.
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