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Британці показали актуальну карту боїв в Україні: чи є зміни на фронті

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П'ятниця 09 грудня 2022 13:07
Британці показали актуальну карту боїв в Україні: чи є зміни на фронті Фото: британська розвідка показала актуальну карту бойових дій в Україні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська продовжують спроби наступальних операцій на східному напрямі. Там окупанти намагаються прорватися на трьох ділянках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, ситуація у східних регіонах країни залишається напруженою. На Донеччині тривають запеклі бої біля Бахмута, де ворожі війська не припиняють спроб прориву українських позицій.

Крім того, наступальні дії, згідно з даними британської спецслужби, росіяни проводять у районі Сватове та Кремінній (Луганська область). Проте успіхів у цьому напрямі окупанти не мають.

Збройні сили України, у свою чергу, контратакуючими ударами протистоять агресії росіян.

Ситуація на інших ділянках фронту поки що стабільна. Вогнева активність спостерігається у Херсонській та Запорізькій областях. Там українці точковими ударами відпрацьовують тилові позиції російських військ.

Британці показали актуальну карту боїв в Україні: чи є зміни на фронті

Нагадаємо, раніше у британській розвідці припустили, що російська армія отримала нову партію безпілотників з Ірану. Така думка аргументована тим, що атаки на Україну за допомогою дронів відновилися.

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