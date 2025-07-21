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На британську авіабазу вперше за 16 років повернули ядерну зброю США, - ЗМІ

Ілюстративне фото: на британську авіабазу вперше за 16 років повернули ядерну зброю США (flickr.com)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки перевезли кілька термоядерних гравітаційних бомб B61-12 на базу ВПС Лейкенхіт у графстві Саффолк у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на UK Defence Journal.

За даними видання, зброя була перевезена з Центру ядерної зброї ВПС США на авіабазі Кіртленд в Нью-Мексико до новозбудованого безпечного сховища на британській території.

Наразі міністерство оборони США публічно не підтвердило це переміщення. Однак якщо це дійсно так, то це вперше з 2008 року американська ядерна зброя повернулася на британську землю.

Що відомо про B61-12

B61-12 - це модернізована тактична ядерна бомба малої потужності. Вона здатна до змінної потужності вибуху і точного наведення. Розроблена для сумісності з низкою платформ доставки, в тому числі з F-35A Lightning II. До складу 48-го винищувального крила ВПС в Лейкенхіті входять 493-тя і 495-та винищувальні ескадрильї, які одними з перших в Європі почали літати на F-35A.

Раніше на базі Королівських ВПС Лейкенхіт розміщувалися американські ядерні арсенали під час Холодної війни, але останнє відоме вивезення відбулося у 2008 році після багатьох років скорочень, пов'язаних з роззброєнням, по всій Європі.

У виданні вважають, що повернення такої зброї являтимуть собою значний зсув у ядерній позиції НАТО на тлі погіршення відносин з Росією та посилення акценту на стримуванні.

 

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