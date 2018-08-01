Британское посольство сообщило о закрытии генконсульства в Петербурге

В посольстве заявили, что правительство РФ прибегло к такой мере после инцидента в Солсбери

Посольство Великобритании в России сообщило о том, что Генеральное консульство в Санкт-Петербурге закрыто. Об этом посольство написало в своем Facebook.

Ведомство отметило, что правительство России прибегло к такой мере после инцидента в Солсбери.

"Это мера, которая, к сожалению, была применена в отношении нас правительством России после инцидента в Солсбери", - подчеркнули в посольстве.

Так, по информации ведомства, британский флаг спустили в понедельник, 30 июля, в присутствии исполняющей обязанности генконсула Британии в Петербурге Елизабет Вебб, а также первого генконсула Барбары Хэй, бывшего генконсула Сангиты Ахуджи и заместителя посла Линдси Сколл.

Также в церемонии принял участие бывший глава Британского совета в РФ и советник по культуре посольства Великобритании в Москве Майкл Берд.

Отметим, генконсульство проработало 26 лет.

Напомним, в марте в МИД России заявили, что Британия должна сократить более 50 своих дипломатов в России. Как писало РБК-Украина, в российской министерстве заявили, что число представителей Британии в РФ больше, чем число российских дипломатов в Британии на более чем 50 человек.

Как сообщало агентство, Российская Федерация заявила о намерении выслать 59 дипломатов из 23 стран в качестве ответных мер на выдворение российских дипломатов из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.