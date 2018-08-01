Британське посольство повідомило про закриття генконсульства в Петербурзі

У посольстві заявили, що уряд РФ вдався до такого заходу після інциденту в Солсбері

Посольство Великобританії у Росії повідомило про те, що Генеральне консульство в Санкт-Петербурзі закрите. Про це посольство написало у своєму Facebook.

Відомство зазначило, що уряд Росії вдався до такого заходу після інциденту в Солсбері.

"Це міра, яка, на жаль, була застосована відносно нас урядом Росії після інциденту в Солсбері", - підкреслили в посольстві.

Так, за інформацією відомства, британський прапор спустили в понеділок, 30 липня, в присутності виконуючої обов'язки генконсула Британії в Петербурзі Елізабет Вебб, а також першого генконсула Барбари Хей, колишнього генконсула Сангіти Ахуджі і заступника посла Ліндсі Сколл.

Також у церемонії взяв участь колишній глава Британської ради в РФ і радник з питань культури посольства Великобританії в Москві Майкл Берд.

Відзначимо, генконсульство опрацювало 26 років.

Нагадаємо, в березні в МЗС Росії заявили, що Британія повинна скоротити більше 50 своїх дипломатів у Росії. Як писало РБК-Україна, в російському міністерстві заявили, що число представників Британії у РФ більше, ніж число російських дипломатів у Британії на більш ніж 50 осіб.

Як повідомляло агентство, Російська Федерація заявила про намір вислати 59 дипломатів з 23 країн у якості заходів у відповідь на видворення російських дипломатів через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії.