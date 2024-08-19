Британський техномагнат Лінч зник безвісти після затоплення його яхти біля Сицилії

За даними італійської берегової охорони, шість осіб вважаються зниклими безвісти - серед них Лінч, його донька та ще четверо осіб. Всього, на борту судна, під час того як воно потрапило у грозу, знаходились 22 людини - 10 членів екіпажу та 12 пасажирів.

Берегова охорона змогла врятувати 15 осіб - серед них дружина Лінча Анджела Бакарес. Одна людина - загинула.

Наразі відомо, що водолази працюють на глибині 50 метрів, намагаючись знайти тіла загиблих.

За даними ЗМІ, 56-метрова яхта потрапила у потужний шторм біля гавані Портічелло біля Палермо.

Хто такий Майк Лінч

Майк Лінч - британський техномагнат, відомий як засновник компанії Autonomy Corporation, що спеціалізувалася на розробці програмного забезпечення для аналізу даних. Autonomy була однією з найбільших ІТ-компаній у Великобританії, яку в 2011 році за 11 мільярдів доларів купила американська корпорація Hewlett-Packard (HP).

Після цього продажу між Лінчем і HP виникли юридичні суперечки. HP звинуватила Лінча у завищенні вартості компанії, що призвело до судового процесу про шахрайство. У 2021 році британський суд визнав його винним у шахрайстві, і його екстрадиція до США була запитана для подальшого розгляду справи.

Лінч вважається однією з ключових фігур у британській технологічній індустрії, часто згадується як "британський Білл Гейтс" за свій внесок у розвиток інноваційного програмного забезпечення.

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