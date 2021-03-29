Британский суд арестовал счета Metabay, которая может быть причастна к махинациям в БХФЗ

По словам адвоката, суть спора заключается в том, что как минимум с 2014 года БХФЗ закупал фармсырье у немецкой компании Farmaplant по цене, которая, по оценке "Дарницы", существенно превышает рыночную.

Истец полагает, что сумму переплаченных денежных средств Farmaplant перечисляла на счет компании Metabay под видом комиссии за то, что последняя якобы способствовала в заключении соответствующих договоров поставки фармсырья.

По утверждению истца, контролером и бенефициарным собственником компании Metabay является директор по развитию бизнеса БХФЗ Ирина Ржепецкая, которая также является дочерью председателя наблюдательного совета БХФЗ Николая Безпалько и Людмилы Безпалько, возглавлявшей предприятие в качестве генерального директора до 2018 года.

Таким образом, требования "Дарницы" обоснованы тем, что менеджмент БХФЗ уже много лет не просто искусственно завышает расходы предприятия, чем наносит ущерб самому предприятию и его акционерам, но и очевидно "присваивает себе переплаченные средства через указанную схему".

По словам адвоката "Дарницы", советника юридической фирмы Aequo Евгения Левицкого, компания обратилась в лондонский суд для того, чтобы средства Metabay не были далее выведены на офшорные счета.

"Дарница", как акционер с наибольшим пакетом акций, подала от имени БХФЗ иск в украинский суд против недобросовестных руководителей этого предприятия с требованием компенсировать многомиллионный ущерб, который понес БХФЗ. Именно для того, чтобы компенсация действительно стала реальной, а выведенные в офшор средства никуда не исчезли, английский суд и принял решение об их аресте", - рассказал Левицкий.

26 марта аналогичное решение об аресте средств на счетах Metabay также принял и швейцарский суд, согласившись с доводами "Дарницы".

16 апреля в Лондоне суд продолжит рассмотрение дела об аресте средств.