Британський прем'єр пообіцяв подвоїти підтримку України

Стармер заявив, що агресія Росії "непробачна і не може залишитися безкарною".

Стармер сказав, що візит Володимира Зеленського на Даунінг-стріт став "справжньою історичною подією".

Кабінет міністрів Великобританії привітав українського президента оплесками стоячи, оскільки він став першим іноземним лідером, який особисто виступив на міністерській зустрічі з 1997 року.

"Це дуже, дуже важлива зустріч для нас, і ми дуже раді вашій присутності тут, - сказав прем'єр-міністр. - Для мене велика честь та привілей вітати вас на Даунінг-стріт сьогодні вранці. Це справжня частина історії".

Він сказав, що той факт, що президент став першим іноземним лідером XXI століття, який особисто виступив перед кабінетом міністрів, свідчить про "ту пошану, якою він користується... у цій країні і в усьому світі".

Стармер сказав, що зранку прийняв запрошення знову відвідати Україну у майбутньому.