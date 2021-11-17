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Британский истребитель упал в Средиземное море: пилот катапультировался

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Лондон, Среда 17 ноября 2021 19:04
Британский истребитель упал в Средиземное море: пилот катапультировался Фото: истребитель Британии упал в Средиземное море (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Истребитель F-35 военно-воздушных сил Великобритании упал в Средиземное море. Пилот катапультировался и был доставлен на корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Британии.

"Пилот британского F35 с HMS Queen Elizabeth катапультировался сегодня утром во время обычных полетов в Средиземном море", - говорится в Twitter оборонного ведомства.

Отмечается, что летчик не получил травм и был доставлен на один из находившихся рядом кораблей. По факту крушения боевого самолета начато расследование. От других комментариев о происшествии в министерстве отказались.

По данным газеты The Guardian, HMS Queen Elizabeth возвращался в Великобританию после пребывания в Индийском и Тихом океанах. На его борту находились 8 британских и 10 американских F-35B.

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