Британський винищувач впав у Середземне море: пілот катапультувався

Винищувач F-35 військово-повітряних сил Великобританії впав у Середземне море. Пілот катапультувався і був доставлений на корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії .

"Пілот британського F35 з HMS Queen Elizabeth катапультувався сьогодні вранці під час звичайних польотів в Середземному морі", - йдеться в Twitter оборонного відомства.

Відзначається, що льотчик не отримав травм і був доставлений на один з кораблів, що знаходилися поруч. За фактом аварії бойового літака розпочато розслідування. Від інших коментарів про подію в Міністерстві відмовилися.

За даними газети The Guardian, HMS Queen Elizabeth повертався до Великобританії після перебування в Індійському і Тихому океанах. На його борту знаходилися 8 британських і 10 американських F-35B.