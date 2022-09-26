Британський фунт упав до рекордно низького рівня

Фунт стерлінгів упав на 4,9% до рекордно низького рівня в 1,0327 долара, після чого стабілізувався на рівні 1,05425 долара, що на 2,9% нижче за закриття попередньої сесії.

У п'ятницю він впав на 3,6%, коли новий міністр фінансів Квасі Квартенг оголосив про історичне зниження податків, яке фінансується за рахунок найбільшого збільшення запозичень з 1972 року.

Євро також впав до нового 20-річного мінімуму щодо долара через побоювання рецесії, оскільки енергетична криза поширюється ближче до зими на тлі ескалації війни в Україні. Вибори у вихідні дні в Італії також мали привести правий альянс до явної більшості в парламенті.

Індекс долара досяг 114,58 вперше з травня 2002 року, а потім знизився до 114,02, що на 0,78% вище, ніж наприкінці минулого тижня.

"Зміцнення долара було значною мірою пов'язане з активним продажем фунта стерлінгів, - сказав Сактіанді Супаат, регіональний керівник відділу валютних досліджень і стратегії Maybank. Це швидше спосіб уникнути ризику. Страхи глобальної рецесії насправді посилилися і розширилися досить широко".

Єдина європейська валюта впала на 0,71% - до 0,9623 долара.

Долар додав 0,54% до 144,175 єни, продовжуючи свій підйом до 24-річного піку четверга в 145,90. У той же день він впав до 140,31 після того, як Японія вперше з 1998 року провела інтервенцію з купівлі єни.

Чутливий до ризику австралійський долар упав до 0,64865 долара, найнижчого рівня з травня 2020 року.

Канадський долар досяг нового мінімуму на рівні 1,3636 канадських доларів за долар, найнижчого рівня з липня 2020 року.

Офшорний юань Китаю впав до нового мінімуму 7,1728 за долар найнижчого рівня з травня 2020 року. Нових мінімумів було досягнуто навіть після того, як центральний банк заявив у понеділок, що відновить резерви валютного ризику для деяких форвардних контрактів, крок, який зробить ставки проти юаня дорожчими і сповільнить темпи його нещодавнього знецінення.