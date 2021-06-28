ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

У британских островов в Вест-Индии обнаружили лодку с телами 20 человек

Новина українською →
Вест-Индия, Понедельник 28 июня 2021 11:51
У британских островов в Вест-Индии обнаружили лодку с телами 20 человек Фото: у британских островов в Вест-Индии обнаружили лодку с телами (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

В районе британской заморской территории Теркс и Кайкос в Вест-Индии была обнаружена дрейфующая лодка. В ней выявили тела 20 человек, включая двух детей.

Об этом сообщает Associated Press.

Официальные лица заявили, что следователи исключили возможность наличия противоправных действий, но все еще пытаются определить, что произошло. Личности и происхождение погибших также выясняются.

Рыбаки заметили небольшую лодку утром 24 июня и предупредили морское отделение Королевской полиции островов Теркс и Кайкос, которое отбуксировало судно на берег.

Комиссар полиции Тревор Боттинг заявил, что судно, по-видимому, прибыло из-за пределов Карибского бассейна, и власти не думают, что местом его назначения были острова Теркс и Кайкос.

"Следователи работают над установлением их личностей и того, как они погибли", - сказал Боттинг.

Отметим, острова Теркс и Кайкос часто становятся магнитом для отчаявшихся гаитян, которые пытаются бежать из страны, и эта территория также используется в качестве перевалочного пункта торговцами людьми.

Читайте РБК-Украина в Google News
происшествие Карибский басейн
NEWS
Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Грозы, град и усиление ветра: украинцев предупредили об ухудшении погоды
DAILY
Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Еще не победа. Из-за чего Украина и мир могут осенью снова уйти на локдаун