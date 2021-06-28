Біля Британських островів у Вест-Індії виявили човен з тілами 20 осіб
У районі британської заморської території Теркс і Кайкос у Вест-Індії було виявлено дрейфуючий човен. У ній виявили тіла 20 осіб, включаючи двох дітей.
Про це повідомляє Associated Press.
Офіційні особи заявили, що слідчі виключили можливість наявності протиправних дій, але все ще намагаються визначити, що сталося. Особи і походження загиблих також з'ясовуються.
Рибалки помітили невеликий човен вранці 24 червня і попередили морське відділення королівської поліції островів Теркс і Кайкос, яке відбуксирувало судно на берег.
Комісар поліції Тревор Боттінг заявив, що судно, мабуть, прибуло з-за меж Карибського басейну, і влада не думає, що місцем його призначення були Острови Теркс і Кайкос.
"Слідчі працюють над встановленням їхніх особистостей і того, як вони загинули", - сказав Боттінг.
Відзначимо, Острови Теркс і Кайкос часто стають магнітом для зневірених гаїтян, які намагаються втекти з країни, і ця територія також використовується як перевальний пункт торговцями людьми.