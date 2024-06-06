Британські юристи дали оцінку "Роттердам+" на відповідність нормам розвинутих країн, - адвокат

Копія висновку британських спеціалістів опублікувала спеціалізована газета "Юридична практика".

"З 2017 року в Україні триває розгляд кримінального провадження у справі "Роттердам+". А що було б з цією справою у суді Великої Британії? Свою думку з цього приводу висловили англійські юристи", - повідомив адвокат.

За його словами, обвинувачені і сторона захисту вирішили зрозуміти наскільки практика роботи антикорупційних органів в Україні в цій справі відповідає нормам і правилам розвинутих країн. Для цього вони і звернулись для оцінки справи до провідних визнаних фахівців в області права Великої Британії.

"Упродовж 7 років НАБУ та САП сперечаються з регулятором НКРЕКП щодо законності прийнятого рішення про порядок розрахунку оптової ринкової ціни електричної енергії для промислових споживачів. А також звинувачують представників приватної компанії в неправомірному впливі на регулятора під час прийняття відповідної постанови.

Сторона захисту неодноразово підкреслювала відсутність підстав для звинувачень, що підтверджувалось фактом неодноразового закриття справи двома прокурорами САП, залишення суддями ВАКС рішень про закриття чинними", — наголосив адвокат.

Як повідомлялось, розслідування справи "Роттердам+" тривало понад 6 років — з березня 2017 року. За цей час прокуратура 4 рази закривала справу за відсутності складу злочину і 4 рази поновлювала розслідування.

Три рази законність закриття справи підтверджував ВАКС, в тому числі в апеляційній інстанції. Суд також підтвердив відсутність постраждалих у цій справі, відповідне рішення вступило в законну силу.

Невинуватість підозрюваних осіб по справі і відсутність завданих збитків підтверджена десятками експертиз в тому числі державних.