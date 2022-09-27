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Британські металурги наполягають на посиленні санкцій проти російських компаній

Фото: ббританські металурги наполягають на посиленні санкцій проти російських компаній (urometal net)
Автор: Артем Горовенко

Металурги Великобританії наполягають на посиленні санкцій проти імпорту сталі російського походження: переробка напівфабрикатів у третій країні змінює їхнє походження та дає лазівку для обходу санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на учасників Першого британського сталевого форуму, передає Eurometal.

Як відомо, Великобританія запровадила санкції щодо імпорту сталевої продукції та напівфабрикатів із РФ через вторгнення в Україну. По сталі діє повна заборона, тоді як напівфабрикати оподатковуються 35% митом.

Водночас ЄС запровадив заборону на імпорт прокату з Росії. Але зараз у Євросоюзі, за даними S&P Global Commodity Insights, розглядають заходи щодо блокування імпорту слябів на запит сталевиробників.

Співрозмовники з-поміж акціонерів британської металургійної галузі зазначають, що російські напівфабрикати надходять до європейських країн, зокрема до Німеччини, Бельгії та Франції, для переробки та можливого подальшого відвантаження, у тому числі до Великобританії.

"Ми вимагаємо, щоб санкції Великобританії були реалізовані так, щоб не дозволити обхід санкцій завдяки непрямому імпорту з третіх країн, і застосовувалися до всієї виплавленої та розлитої в Росії сталі", - зазначила Кріса Глістра, менеджер із торгово-економічної політики UK Steel.

За даними Platts, єдиним експортером слябів з РФ, який досі активно працює на європейському ринку, є російська НЛМК. Група зосередилася на їхньому постачанні на власні прокатні виробництва в Бельгії, Франції, Данії та Італії, а також деяких зовнішніх продажах до країн Центральної Європи.

У серпні UK Steel опублікував документ, що вказує на лазівки, що дозволяють обійти британські санкції та зробити їх менш ефективними, оскільки переробка напівфабрикатів у третій країні змінює походження продукції.

Як повідомляв GMK Center, російські сляби можуть потрапити під санкції, за інформацією редактора Argus Media Коліна Річардсона. Таку нагоду вивчає Європейська комісія.

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