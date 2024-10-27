Британські інструктори навчають українських новобранців стрільбі, - Генштаб

У Великій Британії українських новобранців під керівництвом британських інструкторів навчають основам вогневої підготовки. Тренування відбуваються в межах багатонаціональної операції ІНТЕРФЛЕКС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Зокрема, на одному із занять військовослужбовці відпрацювали ведення вогню з усіх положень, тактику пересування та ведення вогню на різних відстанях, а також проходили тест на влучну стрільбу.
У Генштабі зазначили, що в умовах сучасних бойових дій, вогнева підготовка є важливою для українських військових. Вона дозволяє воїнам ЗСУ бути готовими до будь-яких викликів на полі бою, підвищує їхню ефективність та шанси на успіх.
"Відпрацювання стрільби з різних положень і на різних відстанях допомагає новобранцям адаптуватися до різних бойових ситуацій, швидко реагувати на зміни обстановки та зберігати точність вогню й максимальну ефективність ураження цілей", - йдеться у повідомленні.
Крім того, важливою є і робота в парах, яка дозволяє військовим краще координувати свої дії, підтримувати одного одного та більш ефективно виконувати бойові завдання.
"Щиро дякуємо британським інструкторам за їхню професійну підготовку та підтримку! Ваша допомога є неоціненною в підвищенні бойової готовності наших військових. Разом до перемоги", - резюмували в Генштабі.
Нагадаємо, близько двох місяців тому стало відомо, що британські інструктори навчають українських військовослужбовців долати смуги перешкод. Зокрема, військові тренували силу та витривалість.
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