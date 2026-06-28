Британські гелікоптери Chinook навчать скидати дрони на ворога

Десятиліттями Chinook служив британській армії для перевезення солдатів та техніки. Тепер командування авіації вирішило змінити правила гри: частину важких літаків перетворять на носіїв безпілотних систем.

Випробування вже тривають і військові демонструють, як автономні дрони розгортаються з борта гелікоптера прямо під час виконання місії. Це може докорінно змінити тактику використання двороторних машин, адже екіпажі отримають можливість вражати цілі на великій відстані.

"Це зробить британські вертолітні сили легко в 10 разів смертоноснішими", - заявив бригадний Нік Інгліш, командир бойової групи 1-ї авіаційної бригади армії.

Як модернізують британські Chinook

Планується, що дрони будуть летіти попереду основного гелікоптера. Їхні камери бачать ворожі цілі на відстані 20 км.

Ось ключові напрямки модернізації:

Запуск до 16 безпілотників зі спеціальних труб.

зі спеціальних труб. Використання засобів радіоелектронної боротьби для глушіння сигналу ворога.

Озброєння великих дронів ракетами для атаки з повітря.

Застосування систем проти тіньового флоту танкерів.

Проєкт отримав назву "Гніздо шершнів", а повноцінне розгортання флоту гелікоптерів з безпілотниками очікують протягом наступних 12-18 місяців.

Паралельно армія реалізує програму Nyx вартістю 10 млн фунтів стерлінгів. Вона спрямована на створення автономних дронів-напарників для новітніх ударних гелікоптерів Apache.

До флоту авіації скоро додадуть 14 нових вертольотів збільшеної дальності. Вартість замовлення, оформленого у 2024 році, становить 1,47 млрд фунтів стерлінгів.

Технічні характеристики нових бортів:

Розробник: компанія Boeing.

Дальність польоту: у два рази більша за стандартну модель.

Вантажність: 10 000 кг вантажу.

Пасажиромісткість: до 55 військовослужбовців.

Особливості: дозаправлення в повітрі та робота в екстремальних умовах від Арктики до пустель.

Військові планують використовувати Chinook у зв’язці з ударними гелікоптерами Apache. Тепер транспортна машина не просто підвозить боєприпаси, а координує атаку.

На запитання, чи готовий Chinook до бою з дронами у разі великої війни наступного року, генерал відповів ствердно. За його словами, армія здатна зробити це вже сьогодні, хоча процес поки може виглядати "трохи незграбно". Наразі основні зусилля зосереджені на створенні безпечної нормативної бази для керування безпілотниками з борту.