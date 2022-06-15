ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Британская разведка рассказала, что мешает России перебросить войска из Северодонецка

Новина українською →
Лондон, Среда 15 июня 2022 08:50
Британская разведка рассказала, что мешает России перебросить войска из Северодонецка Фото: закрепление оккупантов в "Азоте" временно помешает РФ перебросить войска из Северодонецка (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

После более чем месяца тяжелых боев российские войска контролируют большую часть Северодонецка. Российская тактика ведения боевых действий в городских условиях, основанная на интенсивном использовании артиллерии, привела к большому побочному ущербу по всему городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в Twitter.

В ведомстве подчеркнули, что украинские военные, а также несколько сотен гражданских лиц укрываются в подземных бункерах на территории химического завода "Азот" в промышленной зоне города.

"Российские силы, вероятно, будут закреплены в "Азоте" и его окрестностях, пока украинские бойцы смогут укрыться под землей. Это, вероятно, временно помешает России перебросить эти подразделения для выполнения задач в других местах", - говорится в сообщении.

В разведке добавили, что маловероятно, что Россия ожидала такого сильного сопротивления или такого медленного, затяжного конфликта во время первоначального планирования вторжения.

Напомним, сейчас самая сложная ситуация на Донецком и Луганском направлениях. Там россияне усиливаются для штурма Северодонецка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Великобритания Война России против Украины Северодонецк
NEWS
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского